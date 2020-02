Bandidos roubam carro e em fuga fazem pacientes de UBS reféns em Formosa do Oeste 

Pacientes e funcionários de um Posto de Saúde em Formosa do Oeste viveram momentos de terror na manhã desta segunda-feira (10). Dois homens armados que fugiam de uma perseguição policial após um suposto roubo de um carro em Jesuítas fizeram de reféns todos que aguardavam por uma consulta médica.

Os bandidos estariam já com um refém e como estavam em risco de presos pela Polícia Militar, entraram no posto de saúde, que foi transformado em quartel do crime.

Várias equipes da Polícia Militar da região foram chamadas para tentar uma negociação com os dois homens, que estavam irredutíveis e não queriam se entregar fazendo algumas exigências as equipes e exigindo a presença da imprensa.

A população rapidamente se aglomerou em frente a unidade e depois de mais de uma hora de conversa com os criminosos, eles resolveram se entregar.

Os dois foram presos e serão encaminhados à Delegacia da Polícia Civil que investiga o caso.

Com informações do portal Toledo News e Ubiratã online.