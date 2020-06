Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu já liberou crédito de R$ 8,4 milhões durante pandemia

Mantido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em parceria com a Fomento Paraná e apoio do Sebrae-PR, o Banco do Empreendedor já liberou créditos no valor de R$ 8,4 milhões durante a pandemia do novo coronavírus. Até a última sexta-feira (26), o programa Foz Juro Zero totalizava R$ 5,8 milhões, com 637 contratos assinados e liberados e outros mais de 700 que estão com documentação regular e na reta final de aprovação.

O programa começou a funcionar no dia 4 de maio e atende profissionais autônomos, informais, microempreendedores individuais (MEIs) e micro empresários (MEs). Os empréstimos, entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil, não exigem avalista, têm carência de 12 meses e podem ser parcelados em até 24 vezes. Prefeitura pagará os juros das prestações quitadas em dia. Consultas ao Serasa e ao SPC foram dispensadas, mas restrições do Bacen e Cadin podem gerar impedimento.

“Essa parceria do município com a Fomento Paraná e Sebrae aponta uma perspectiva positiva para os pequenos empreendores, através do juro zero e apoio ao crédito. Essa iniciativa está trazendo esperança aos pequenos negócios nesse momento de profunda crise”, afirma o prefeito Chico Brasileiro.

Balanço

O programa Foz Juro Zero já realizou 6.425 atendimentos por telefone, WhatsApp e e-mail para orientações sobre a concessão das linhas de crédito. Os atendimentos presenciais agendados desde o dia 1° de junho, chegam a 1.976, sendo que até agora 575 resultaram em cadastros com documentação completa. Em função das medidas sanitárias, são feitos, em média, entre 80 e 100 atendimentos presenciais por dia. Existem, ainda, 496 propostas recebidas por e-mail que estão com pendências de documentos e 218 que foram recusadas por restrições cadastrais do Bacen ou Cadin.

O programa Foz Juro Zero é uma operação de crédito regulada pelo Banco Central. Banco do Empreendedor faz o atendimento e cadastra os pedidos com documentação completa. Vencida essa primeira etapa, o processo é submetido à avaliação da Fomento Paraná, que leva de uma a duas semanas para analisar as solicitações de crédito até o limite de R$ 6 mil. No caso dos valores acima disso, o prazo de liberação tem sido superior a 30 dias. Depois da aprovação, etapa seguinte é a de assinatura do contrato, antes da liberação dos recursos.

Para solicitar agenda presencial, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 045-98423-3132, Para marcação e orientações sobre a documentação necessária.

Outras linhas de crédito

O Banco do Empreendedor realizou ainda 156 atendimentos voltados para o Banco da Mulher, com 31 contratos e R$ 1.311.936,15 liberados no período da pandemia. Alem disso, atendeu mais de 62 operações de crédito de outras linhas disponibilizadas pela Fomento Paraná, totalizando R$ 1.262.887,08.

“Em 50 dias, realizamos 8,8 vezes mais operações em comparação com todo o ano de 2019. Tivemos que remanejar pessoal de várias diretorias da Secretaria e capacitar equipe para ampliar o atendimento. Sebrae também reforçou contratações. Hoje, temos 21 pessoas trabalhando nas diversas etapas do processo. Gostaria também de agradecer a Acifi pela cessão gratuita do espaço do atendimento presencial. Graças a essa conjugação de esforços, estamos avançando”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Acelera Foz

A oferta de crédito integra um conjunto de ações do programa Acelera Foz, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura da cidade, promover a retomada do turismo e a diversificação da economia, atraindo investimentos para desenvolver setores de tecnologia e inovação, dentre outras atividades prioritárias.

Acelera Foz tem a coordenação estratégica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).