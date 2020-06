Bairros com mais casos de dengue em Cascavel são Interlagos, Brasmadeira e Cascavel Velho

De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), referente ao período de julho de 2019 até esta terça-feira (23), 7.456 cascavelenses tiveram o exame positivo para dengue, 199 pessoas a mais que o boletim anterior. Ao todo, são 11.062 notificações no Município, sendo que 3.543 foram descartadas e outras 63 pessoas estão aguardando resultado de exames. Cascavel registrou cinco óbitos por conta do Aedes.

Conforme o boletim epidemiológico, os bairros mais infestados pelo mosquito da dengue em Cascavel são Interlagos com 830 casos, Brasmadeira com 509, Cascavel Velho com 467, São Cristóvão com 358 e Brasília com 339 casos positivos.

O governo municipal tem feito inúmeras ações no combate ao mosquito, como vistorias nas casas, compra de exames e atendimentos de denúncias, principalmente pelo canal da Ouvidoria do Município o 156, entre outras medidas.

Em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Saúde tem reforçado a necessidade do distanciamento social, pedindo aos cascavelenses que fiquem em casa, o momento pode ser uma chance para reservar uns minutos do dia para fazer a limpeza do quintal e eliminar possíveis focos da doença.

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE

Tem sintomas de dengue? Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção número 3, que você receberá os devidos encaminhamentos.

Como posso ajudar?

Somente uma mobilização da comunidade é o que fará a diferença nessa guerra contra o mosquito. Não deixe acumular água parada, até mesmo água suja.

Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de animais, tanque de roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor de água da saída do ar-condicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos objetos nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis. A destinação de pneus também é outro problema. A recomendação é deixá-los em uma área coberta ou então encaminhar para uma borracharia que se responsabilize. Até mesmo gotículas de água numa tampinha de plástico já são suficientes para se transformar no criadouro do mosquito.