Bairro Tropical recebe rotatória no cruzamento das ruas Guaíra com Jequitibá

O cruzamento da Rua Guaíra com a Rua Jequitibá, no Bairro Tropical em Cascavel, passou a ter um novo ordenamento de trânsito a partir desta quinta-feira (20), com a implantação de uma minirrotatória que começou a ser executada no período da manhã pela equipe do Departamento de Sinalização de Trânsito da Cettrans/Transitar, com pintura e demarcações, e que será concluída nesta sexta-feira (21) com a instalação de tachas e tachões com refletivo. A mudança, no entanto, já está em vigor e requer atenção de quem trafega pela via.

De acordo com o engenheiro Juliano Denardin, a implantação foi definida com base em estudos de tráfego que apontaram aumento considerável de fluxo após a abertura da Rua José de Sá Cavalcanti, ligando os bairros Tropical e Cancelli, na região oeste da cidade.

“O local conta com sinalização em boas condições de visibilidade, porém registrou picos de congestionamentos, mas que serão solucionados com este dispositivo, que além de ordenar o trânsito, aumenta a segurança, uma vez que, diferentemente do semáforo, também controla o excesso de velocidade”, detalha o engenheiro.

A nova sinalização atende também pedidos de moradores do entorno, que vinham solicitando providências ao Município após o aumento de fluxo. De acordo com o liquidante da Cettrans, Vander Piaia, a rotatória – 20ª deste modelo instada nas vias urbanas – tem com o propósito de atender esta expectativa de reforçar a sinalização com segurança, coibindo excessos.

“Os moradores até chegaram a nos solicitar um semáforo no local, mas o estudo apontou que a instalação de redutor de velocidade não atende aos requisitos previstos na legislação. O cruzamento tem a indicação ideal para a rotatória, que é uma medida que tenho defendido como excelente para os locais em que o semáforo não pode ser instalado; além disso, ela é muito mais viável economicamente e oferece maior segurança para quem trafega durante a madrugada, além de ser de fácil utilização. Outro dado importante é o baixo índice de acidentes registrado em rotatórias, sinal de que os condutores estão lidando bem esta modalidade de sinalização”.

No início deste ano foram implantadas duas minirrotatórias na Rua Manaus – cruzamentos com Afonso Pena e Presidente Bernardes. No fim do ano passado também receberam a sinalização os cruzamentos da Pernambuco com Rui Barbosa e a JK com a Rua Pernambuco.

Trafegue com segurança

Trafegar na rotatória é simples, porém exige conhecimento da regra de trânsito. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência na rotatória é do veículo que já está em circulação, assim, o condutor que está parado deve aguardar o veículo em circulação passar antes de entrar na rotatória. Caso vários veículos cheguem ao mesmo tempo, a preferência é de quem está à direita.