Bahia, Grêmio, Inter e Vitória se garantem nas semis do Aspirantes

O Campeonato Brasileiro de Aspirantes conheceu nesta quinta-feira (29) os semifinalistas da competição! Bahia, Grêmio, Internacional e Vitória triunfaram na última rodada da segunda fase e avançaram. Em um dos duelos mais emocionantes do dia, o Tricolor Baiano bateu o Avaí por 2 a 1, com gol nos minutos finais, e garantiu a classificação.

Confira como ficou a tabela do Brasileirão de Aspirantes!

Grêmio 4 x 0 Goiás

O Grêmio foi melhor na primeira etapa em Eldorado do Sul (RS). Depois de pressionar e criar diversas chances, o Tricolor marcou aos 43 minutos, quando Jhonatan Robert encheu o pé e abriu o placar no estádio Airton Ferreira da Silva.

Na volta do intervalo, o Grêmio seguiu mantendo o ritmo ofensivo. Logo aos nove, após bela troca de passes, Ferreira partiu para o drible, deixou os marcados para trás e fez o segundo dos gaúchos. À vontade na partida, o Imortal queria mais: Guilherme Dantas, aos 33, pegou rebote da zaga e bateu firme para fazer o terceiro dos gremistas. Três minutos depois, Léo Chu recebeu pela esquerda e só teve o trabalho de rolar para o fundo das redes: 4 a 0.

Com a goleada, o Grêmio confirma a classificação às semifinais em primeiro no Grupo C, somando 16 pontos. O Goiás, por outro lado, não conseguiu avançar, encerrando sua participação no Aspirantes em terceiro na chave, com sete pontos.

Bahia 2 x 1 Avaí

Primeiro tempo equilibrado entre Bahia e Avaí no Pituaçu, em Salvador (BA). Quem pulou na frente foi o time visitante: na marca dos 21 minutos, Matheus Matias, de cabeça, abriu o marcador. Mais tarde, aos 36, veio a resposta dos donos da casa: Cristiano aproveitou bem sobra dentro da pequena área e completou para o fundo das redes.

Buscando vencer para se classificar, o Tricolor Baiano conseguiu o gol. Aos 45 minutos, o Bahia aproveitou vacilo na saída de bola do Avaí e fez com Erison, aos 46 do segundo tempo.

O triunfo no fim classificou o Bahia, que terminou na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos. O Avaí, por outro lado, ficou em último, com dois pontos na quarta posição da chave.

Figueirense 0 x 1 Vitória

Depois de um primeiro tempo sem gols no Orlando Scarpelli, o Rubro-Negro conseguiu ser mais efetivo na etapa final e venceu o jogo. Na marca dos 30 minutos, Marcelo Costa aproveitou cobrança de escanteio, conseguiu o desvio no primeiro pau e fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Vitória avançou às semifinais na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos. Já o Figueira ficou na última colocação, com três somados.

Internacional 1 x 0 Santos

As emoções na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), ficaram para os minutos finais. Quando o relógio marcava 47 minutos, e o empate era praticamente certo, Erick foi oportunista, balançou as redes e deu o triunfo em casa ao Colorado.

Com a vitória, o Inter confirma a primeira posição no Grupo D, somando 12 pontos. O Peixe encerrou a participação no Brasileiro de Aspirantes na terceira colocação, com sete pontos.