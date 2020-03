Azul suspende voos no inverno

A Azul Linhas Aéreas anunciou sua malha de inverno. Entre o início de maio até o fim de setembro, a empresa cortará os voos em Toledo pela metade. Serão três operações semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras. No período de quatro meses, de 1º de junho até 30 de setembro, apenas 57 voos estão planejados pela empresa.

Em Cascavel, a rota para Curitiba também terá reduzida a oferta de assentos em cerca de um terço de três voos com ATR (210 passageiros) para um voo com E-195 (130 passageiros) em operações diárias. Para São Paulo, não há alteração no número de voos.