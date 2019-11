Ave Navidad Copacol de Natal

INGREDIENTES:

1 Ave Navidad Copacol

500 g de farinha de mandioca flocada

2 maçãs fuji (cortadas em cubos, com casca) e 4 maçãs para decorar

200 g de uva-passa

2 talos de alho-poró em rodelas

1 cebola picada

400 g de manteiga (em temperatura ambiente)

1 garrafa de sidra

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Derreta 200 g da manteiga e doure a cebola e o alho-poró, junte a uva-passa e a maçã picada. Tempere com sal e junte a farinha de mandioca. Toste rapidamente a farinha e ajuste o sal se necessário. Recheie a ave com a farofa, feche a abertura e coloque numa assadeira. Amarre as coxas e as asas.

Derreta o restante da manteiga e pincele sobre a ave. Coloque as maçãs nas laterais da assadeira. Despeje a sidra (não despejar sobre a ave para preservar a manteiga). Leve ao forno preaquecido em 180 °C por cerca de duas horas. Regue com o caldo da assadeira de tempos em tempos. Sirva com as maçãs assadas e o caldo que forma na assadeira.