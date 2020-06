Avanço da pandemia: Oeste supera 5 mil casos, Estado se aproxima de 18 mil

Toledo – A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nessa quinta-feira (25) 851 novas confirmações e 17 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 17.618 casos e 526 mortos em decorrência da doença. Em 339 cidades paranaenses há casos confirmados de covid-19 e em 125 municípios há óbitos pela doença.

No oeste, nos municípios que compreendem a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde, o número de infectados já chega a 5.178 e 78 óbitos. As prefeituras não confirmaram novas mortes ontem, apenas um caso suspeito registrado em Toledo e que está em investigação.

No Paraná, os 17 pacientes que morreram de quarta para quinta estavam internados. São cinco mulheres e 12 homens, com idades que variam de 45 a 87 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 13 e 25 de junho. Os pacientes que faleceram residiam em: três em São José dos Pinhais e Toledo. Dois em Cascavel, Curitiba e Londrina. E uma morte em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Assaí, Mallet, Teixeira Soares, Umuarama. Vale lembrar que o boletim estadual divulga os dados com atraso.

Já de pacientes residentes foram do Paraná são 13 pessoas que foram a óbito. Uma delas é considerada a morte registrada em Céu Azul, o homem morava em outro Estado, mas estava na cidade há meses tratando um câncer. O Município contabiliza como morte local.

Internamentos

Ontem (25), havia 535 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados, sendo 425 em leitos SUS (180 em UTI e 245 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (42 em UTI e 68 em leitos clínicos/enfermaria). Outros 863 pacientes em leitos UTI e enfermaria aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 9 Assis Chateaubriand 68 Boa Vista da Aparecida 30 Braganey 25 Cafelândia 12 Campo Bonito 25 Capitão Leônidas Marques 18 Cascavel 2.203 Catanduvas 21 Céu Azul 24 Corbélia 46 Diamante do Sul 18 Diamanta d’Oeste 11 Espigão Alto do Iguaçu 1 Entre Rios do Oeste 1 Formosa do Oeste 5 Foz do Iguaçu 562 Guaíra 24 Guaraniaçu 47 Ibema 49 Iguatu 4 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 28 Jesuítas 35 Lindoeste 8 Marechal C.Rondon 40 Maripá 3 Matelândia 49 Medianeira 144 Mercedes 2 Missal 42 Nova Aurora 11 Ouro Verde do Oeste 13 Palotina 43 Pato Bragado 3 Quatro Pontes 2 Quedas do Iguaçu 28 Ramilândia 29 Santa Helena 98 Santa Lúcia 2 Santa Terezinha Itaipu 65 Santa Tereza do Oeste 56 São José das Palmeiras 3 São Miguel do Iguaçu 104 São Pedro do Iguaçu 19 Serranópolis do Iguaçu 18 Terra Roxa 8 Toledo 1.006 Três Barras do Paraná 24 Tupãssi 45 Vera Cruz do Oeste 45 TOTAL NO OESTE 5178 TOTAL NO PARANÁ 17.618 TOTAL NO BRASIL 1.228.114

Taxa de ocupação de leitos no oeste Cidade UTI Enfermaria Assis Chateaubriand 78,57% 42,86% Toledo 91,67% 75,00% Cascavel 88,20% 81,20% Foz do Iguaçu 83,33% 19,40% Macro-Oeste 83,00% 52% Paraná 63% 42% Internados no Paraná UTI Enfermaria 535 pacientes 222 313 863 internados aguardando exame