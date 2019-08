Avaí e Corinthians empatam na ressacada pela Série A do Brasileirão

Avaí e Corinthians empataram em 1 a 1 neste domingo (25), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ressacada, Richard Franco abriu o placar para o Leão. Enquanto Vagner Love deixou tudo igual em Florianópolis (SC). O resultado deixa o Timão na quinta colocação, com 28 pontos. O Avaí, por outro lado, continua na última posição, com sete somados.

Avaí e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno na Ressacada. A posse de bola refletiu o equilíbrio em campo: 47% dos donos da casa contra 53% dos visitantes. O Timão até chegou a balançar as redes aos 11 minutos, com Matheus Jesus, mas o árbitro viu impedimento do zagueiro Gil na jogada.

Logo no início do segundo tempo, o Timão ficou em desvantagem numérica em campo. Michel Macedo acertou o braço no rosto de Brenner e acabou expulso. Para piorar a vida dos paulistas, o Avaí abriu o placar três minutos depois: aos 14, Richard Franco foi lá no alto e mandou de cabeça para o fundo do gol. Na marca dos 28 Betão derrubou Love e foi expulso. Em igualdade numérica, o Alvinegro conseguiu alcançar o empate. Aos 31, Vagner Love aproveitou rebote na área e chutou forte, deixando tudo igual na Ressacada.