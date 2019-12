Avaí e Athletico-PR empatam sem gols na última rodada do Brasileirão

Avaí e Athletico-PR fecharam o Brasileirão 2019 sem bola na rede. Neste domingo (8), na Ressacada, Leão e Furacão empataram em 0 a 0, em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Santa Catarina, que vai disputar a Série B ano que vem, termina na lanterna da competição, somando 20 pontos. Já o Rubro-Negro do Paraná ficou em quinto, com 64.

Primeiro tempo em branco na Ressacada. Com mais posse de bola, o Furacão conseguiu mais chutes ao gol. O Leão, por sua vez, apostou na bola parada para tentar surpreender o adversário.

O panorama seguiu na segunda etapa. Buscando se despedir da Série A com vitória, o Leão pecava muito no último passe. O Furacão, que também queria vencer, esbarrou na boa atuação do goleiro Lucas Frigeri. No fim, nada de gols na Ressacada.