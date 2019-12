Automobilismo do Paraná tem fim de semana de decisão em Curitiba

O Autódromo de Curitiba receberá mais de uma centena de carros paras as decisões do Paranaense e do Metropolitano de Velocidade Crédito: Victor Lara

O automobilismo do Paraná encerra dois dos seus mais tradicionais campeonatos neste fim de semana. O Autódromo Internacional de Curitiba sediará neste sábado e domingo as etapas finais do Campeonato Paranaense de Velocidade e do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba.

O Campeonato Paranaense de Velocidade chega à última etapa tendo Guilherme Ragnini como líder da categoria Turismo A; Henrique Schmitz Basso, na Turismo B; José Carlos R. Seabra Santos, na Turismo C; Gustavo Magnabosco, na Marcas A; e Sextilio Hans Júnior na categoria Marcas B.

Já no Metropolitano de Curitiba, a dupla Rômulo Lazzari Molinari/Alexandre Frankemberger está na liderança da categoria Marcas A; Gefferson Luís de Lima, na Marcas B; Leonardo Kovalski, na Turismo A; Henrique Schmitz Basso, na Turismo B; Roberto Bonato/Evandro Maldonado, na Turismo C; Armin Kliewer, na Clássicos Força Livre; e Carlos Henrique Nodari na categoria Clássicos Turismo Light.

Programação

A programação do sábado começa com os treinos livres a partir das 8h e vão até as 16h25. Os treinos classificatórios, que definirão o grid de largada, serão das 16h30 às 16h45, categoria Clássicos; das 16h50 às 17h05, categorias Turismo A e C; das 17h10 às 17h25, categoria Marcas; e das 17h30 às 17h45, categoria Turismo B.

As provas serão todas no domingo. Às 9h15, largada da primeira prova da categorias Clássicos (25 minutos, mais 2 voltas); às 10h05, largada da primeira prova das categorias Turismo A e C (30 minutos, mais duas voltas); às 11h, largada da primeira prova da categoria Marcas (30 minutos, mais duas voltas); às 11h55, largada da primeira prova da categoria Turismo B (30 minutos, mais duas voltas); às 13h35, largada da segunda prova da categoria Clássicos (25 minutos, mais duas voltas); às 14h30, largada da segunda prova das categorias Turismo A e C; às 15h30, largada da segunda prova da categoria Marcas; e às 16h30, largada da segunda prova da categoria Turismo B.