Aumentam chances de soltura da onça-parda

Foz do Iguaçu – A onça-parda (Puma concolor) atendida pelos profissionais do Refúgio Biológico Bela Vista de Itaipu tem grandes chances de voltar a viver na natureza. É o que acredita o médico-veterinário Pedro Teles, da Divisão de Áreas Protegidas, um dos responsáveis pelo tratamento. No dia 31 de julho o animal passou por uma cirurgia para reconstruir a perna direita, quebrada em um atropelamento.

“Ela está melhorando a cada dia. Já cicatrizou bem a região da cirurgia e ela está comendo, bebendo água e caminhando”, explica Teles.

A previsão é de que nos próximos dois meses seja formado o calo ósseo da perna direita. A equipe do Refúgio fará, então, mais exames de radiografia para avaliar a recuperação.

O objetivo é que a o onça-parda seja reconduzida ao local de origem, na Faixa de Proteção da Itaipu Binacional, na região oeste do Paraná. A soltura depende de autorização de órgãos ambientais e vai demandar um estudo da melhor área e a possível colocação de uma coleira para acompanhar a vida do animal.

Nas radiografias, foram encontrados cinco projéteis de chumbo na face, no pescoço e no tórax da onça, indicando que ela possa ter sido alvejada por algum caçador no passado.

Acidente

A onça-parda chegou ao Refúgio no dia 25 de julho, levada por uma equipe da Polícia Ambiental de Foz. Ela fora encontrada na rodovia BR-163, entre Mercedes e Guaíra. Estava inconsciente e com diversos ferimentos: o mais grave, uma fratura na perna direita, além de traumantismo craniano, corte na lateral da face, lesão no pulmão um canino quebrado. Ela ainda sofria de anemia pela perda de sangue.