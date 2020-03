Aumenta o número de casos suspeitos em Cascavel

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel divulgou, na manhã deste sábado (28), novo boletim sobre os casos de covid-19 no município, atualizado para sete o número de casos confirmados – dois casos haviam sido confirmados no início da noite de ontem (27).

Outra diferença em relação ao boletim anterior é o número de casos suspeitos, que saltou de 566 para 609. O número de casos descartados também subiu, de 42 para 68.

Da lista divulgada neste sábado (28), 541 infectados estão orientados a permanecerem em isolamento domiciliar, enquanto 10 estão em isolamento em unidades hospitalares e oito em internamento hospitalar. Já 125 receberam alta do isolamento domiciliar, totalizando 684 atendimentos em Cascavel.

Vale lembrar que na sexta-feira (27) o Estado do Paraná registrou as duas primeiras mortes por covid-19, ambas em Maringá, uma das cidades que fez carreata e buzinaço para o fim do isolamento horizontal e liberação da abertura do comércio. Cascavel e Guarapuava, dentre outras cidades, também realizaram carreatas com o mesmo objetivo. As vítimas em Maringá são uma mulher de 54 anos e um homem de 84.