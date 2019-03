Aula inaugural dos cursos da saúde tem profissional renomada

A aula inaugural da área da saúde aconteceu no dia 14 de março para os cursos de Biomedicina, Educação Física, Nutrição, Odontologia e Fisioterapia. Especialista em Clínica Médica e Perícia Precursora em Transplantes Renais, a doutora Hi Kyung Ann abordou em sua palestra o tema “Prevenção de doenças renais”. “É importante falarmos sobre prevenção com os alunos, pois dentro de suas áreas específicas eles serão os futuros profissionais que vão ajudar a população a cuidar melhor da saúde”, explicou a doutora Hi.

O objetivo da palestra foi proporcionar aos alunos o conhecimento da área pelos olhos de um profissional, além de aprender sobre um novo assunto. “A palestra me pegou de surpresa. Não imaginava que o tema era tão relevante, então foi bem esclarecedor. A palestrante explicou muito bem sobre as áreas da saúde e como são focadas na prevenção”, disse o aluno João Arthur Sartori, do curso de Odontologia.