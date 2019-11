Auditoria encontra 244 leitos vagos em 9 dias

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Desde 2 de novembro uma equipe da 10ª Regional de Saúde de Cascavel tem feito auditorias diárias nos três hospitais conveniados: HU (Hospital Universitário), Hospital São Lucas e Hospital do Coração (Salete). A reportagem do Jornal O Paraná teve acesso aos relatórios das visitas feitas de 2 a 11 de novembro. Nesse período, foram encontrados 244 leitos vazios e que não foram informados ao Consamu, responsável pela regulação dos pacientes. Desses, 90 leitos são do HU, 120 do Hospital do Coração e 34 do São Lucas, somados os nove dias.

As auditorias in loco foram determinadas devido ao caos que virou rotina na saúde de Cascavel e região. Mês passado houve dias em que havia 150 pacientes à espera de leitos hospitalares na região e os hospitais informavam não ter vaga. Por conta disso, alguns casos mais urgentes foram enviados a hospitais quase 500 quilômetros distantes. Outros foram internados em leitos particulares.

O que mudou?

Em relação às UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel a mudança foi imediata. “A auditoria tem sido uma grande aliada. De forma geral, as demandas têm sido atendidas mais rapidamente. Porém, ainda temos problemas, como a ortopedia, que tem uma demanda muito grande e necessitamos de mais vazão nesses casos”, explica a gerente de Atenção às Urgências da Secretaria Municipal de Saúde, Minaya Ellen Chimanski.

O diretor da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci, enfatiza que o trabalho contribui para a garantia das informações necessárias à regulação: “Esse olhar diário contribui para a fidedignidade dos dados. O ideal seria termos a informação sem precisar fiscalizar diariamente, mas vamos manter a fiscalização até as coisas se alinharem”, garante.

A melhoria na regulação é confirmada pelo diretor técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio: “Sempre que chega a auditoria ocupamos as vagas”.

Problemas

Sobre as causas da falta de comunicação de leitos à Regulação, o diretor da 10ª Regional é direto: “Problemas de fluxo interno. Falta qualificação da gestão clínica hospitalar, planos terapêuticos… Pode ser muitas coisas, até mesmo má vontade de funcionários que, sem supervisão, deixam as coisas sem funcionar”.

Ele garante que todos esses leitos vagos seriam ocupados, mesmo sem as auditorias, mas demorariam muito mais, fazendo as pessoas esperarem nas UPAs, por exemplo.

O que dizem os prestadores

Questionada sobre o resultado da auditoria, a direção do HU informou que leitos ficam vazios e são ocupados diariamente. “A Macrorregulação solicita os leitos e as solicitações são atendidas de acordo com os leitos disponíveis. A direção do hospital está monitorando a situação diariamente e operando normalmente”.

O diretor do Hospital São Lucas, Ildemar Canto, disse que as informações de leitos desocupados não chegaram ao seu conhecimento, mas garantiu que não existem leitos do SUS sobrando. Acrescentou que a “Fundação Hospitalar São Lucas realiza mensalmente todos os procedimentos contratualizados ao SUS. São tetos físicos e financeiros realizados acima da média mensal contratualizada. Desta forma, um leito pode até estar desocupado, mas, se não permitem a utilização acima do teto, o hospital não pode internar os pacientes”.

A direção do Hospital do Coração não retornou às ligações.

Leia abaixo os relatórios das auditorias:

RELATORIO AUDITORIA 10ª RS 02 A 12.11.2019 HUOP

RELATORIO AUDITORIA 10ª RS 02 A 12.11.2019 HOSPITAL DO CORAÇÃO

RELATORIO AUDITORIA 10ª RS 02 A 12.11.2019 HOSPITAL SAO LUCAS

RELATORIO AUDITORIA 10ª RS 02 A 12.11.2019

Hospital Universitário

Na primeira auditoria realizada pela equipe da 10ª Regional de Saúde, no dia 2 de novembro no HU foram encontrados 24 leitos vagos e seis pacientes estavam no Pronto-Socorro. Destes 24, 13 haviam sido informados ao Consamu, que faz a regulação dos pacientes, os outros 11 não.

No dia 3, eram 25 leitos vagos e dois bloqueados (com algum problema estrutural: cama quebrada, passando por desinfecção, problema na saída de oxigênio) de acordo com o relatório nenhum deles informado à Regulação. Eram nove pacientes no PS.

No dia 4 já houve mudança, eram 4 leitos vagos, outros 19 já informados ao Consamu e um bloqueado. Seis pacientes estavam no Pronto-Socorro.

No dia 5 de novembro no momento da auditoria, havia quatro leitos vagos e nove já reservados para transferência de pacientes pela Regulação. Cinco pacientes estavam no PS.

No dia seguinte eram 10 vagos e quatro informados. No Pronto-Socorro havia 9 pacientes.

19 leitos estavam vagos no dia 7 de novembro, e outros 10 já haviam sido informados ao Regulador. Enquanto 16 pacientes aguardavam no Pronto-Socorro.

Já no dia 8 a situação se inverteu, no momento da auditoria eram dois leitos vagos no HU, 20 já haviam sido informados à regulação e 16 pacientes esperavam no Pronto-Socorro.

Assim como no dia 9, eram 2 leitos vagos e 12 já reservados à pacientes. Seis pacientes estavam no PS no momento da visita.

No dia 10 não havia leitos vagos e 16 já haviam sido informados e receberiam pacientes. Nove pessoas aguardavam no Pronto-Socorro.

Na última segunda-feira (11) três leitos estavam vagos, 15 informados ao Consamu e 13 pacientes no PS.

Somando os leitos desocupados e não informados à Regulação em todos os dias de auditoria são 90 espaços.

Hospital São Lucas

Já no prestador Hospital São Lucas no dia 2 de novembro havia oito leitos vagos e outros quatro já informados à regulação.

No dia seguinte eram dois leitos vagos e 16 já informados à Regulação.

No dia 4 a equipe da 10ª Regional não localizou leitos vagos e quatro já haviam sido reservados à pacientes da regulação.

No dia 5, um leito estava vago e seis reservados, apenas neste dia havia no Pronto-Socorro do Hospital um paciente do SUS.

No dia seguinte não houve auditoria, portanto não há registro.

Em 7 de novembro eram cinco leitos vagos e 10 informados. Dia 8 não havia leito vago e sete reservados.

No dia seguinte a equipe localizou quatro leitos vagos e oito já informados. No dia 10, foram nove vagos e nove informados e no dia 11 cinco vagos e cinco leitos já reservados a espera de pacientes da Regulação. Totalizando 34 leitos vagos e não informados encontrados no período de 2 a 11 de novembro.

Hospital do Coração

No primeiro dia de auditoria eram 12 leitos vagos e nenhum informado à Regulação. No dia 3 eram 13 vagos e dois reservados ao Consamu, enquanto um paciente aguardava por vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Pronto-Socorro.

No dia 4 um paciente aguardava no Pronto-Socorro, um leito estava vago e dois estavam reservados ao Consamu.

No dia seguinte eram seis leitos vagos, um paciente no PS e um informado.

Não houve a auditoria no Hospital no dia 6 de novembro.

O número de leitos vagos no dia 7 chegou a 12, nenhum paciente no PS e um informado.

No dia seguinte eram 19 vagos contra apenas três informados. Assim como no dia 9, foram contabilizados 20 leitos vagos contra quatro informados. No dia 10 eram 21 espaços vagos e oito informados. E no último dia do relatório foram 16 vagos e um informado. Totalizando 120 leitos vagos e não comunicados nos dias de auditoria.