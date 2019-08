Atraso no repasse do Minha Casa mobiliza construtores

Trabalhadores de diversos setores da construção civil de Cascavel estão se organizando devido ao atraso no repasse de verbas pelo governo federal referente ao programa Minha Casa, Minha Vida.

O grupo estava se articulando para realizar um protesto em frente à Caixa, agência central de Cascavel. Porém, de acordo com eles, o banco pediu um prazo de dois dias para normalizar a situação e repassar os valores devidos.

“Nós estamos há 15 dias sem receber os repasses, para nós isso é um descaso, porque construímos as casas conforme as regras exigidas pela Caixa, mas chega o momento de assinar os contratos e eles dizem que não tem verba e nós ficamos com as contas para pagar”, afirma a incorporadora Fabiana Paula dos Santos.

Ela explica que a decisão de adiar a manifestação foi uma escolha da categoria. “Antes mesmo de nós fazermos a solicitação eles pediram esse prazo, então acreditamos que já estamos chegando a um resultado. Mas, caso o repasse não seja feito até o fim da semana, nós faremos a manifestação”.

Fabiana acrescenta: “Não são somente as construtoras que dependem desse valor, mas também os funcionários, os prestadores de serviços, as lojas de materiais de construção, de tinta e de materiais elétricos, os corretores, enfim, muita gente sai perdendo”.

A reportagem procurou a gerência da Caixa para explicar as razões do atraso e o valor devido, mas não houver retorno.

Reportagem: Milena Lemes