ATLETISMO | Brasileiros são campeões sul-americanos

O brasiliense Caio Bonfim (na foto) e a carioca Viviane Santana Lyra foram os destaques do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, disputado no último domingo (8), em Lima (Peru).

Caio, medalha de bronze no Mundial de Londres 2017 e prata no Pan de Lima 2019, venceu os 20 km com o tempo de 1h24min33, superando a liga equatoriana, liderada por Brian Pintado, campeão do Pan, que chegou em segundo lugar, com 1h25min32. Já nos 50 km, Viviane Santana Lyra foi a grande vencedora, com 4h41min07, seguida por Mayara Luize Vicentainer, com 5h00min28. A peruana Yoci Caballero ficou em terceiro lugar, com 5h09min59.