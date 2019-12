Atlético-MG vence o Corinthians e garante permanência na Série A

Neste domingo (1º), Atlético-MG e Corinthians se enfrentaram pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, com o Galo levando a melhor: vitória por 2 a 1.

O resultado foi de alívio para o time mineiro, que zerou qualquer chance de rebaixamento para a segunda divisão. Com 45 pontos, o Atlético ocupa o 12º lugar – o primeiro time dentro do Z-4 tem 36. O Timão, com 53, aparece na oitava posição.

O jogo

O Corinthians começou o jogo pressionando, levando perigo nas jogadas de Cleyson e Gustavo logos nos minutos iniciais. Depois, o Atlético-MG respondeu com Marquinhos e Réver, que já estava em posição de impedimento e não teve o gol validado. A partida seguiu tão equilibrada, que os dois gols foram marcados um atrás do outro. Aos 18, Jair tocou para Marquinhos na área, que rolou para Cazares acertar o ângulo e colocar o Galo na frente. No minuto seguinte, Gustavo recebeu na área e finalizou para defesa de Cleiton. No rebote, Janderson empatou para o Timão: 1 a 1.

As duas equipes seguiram criando boas chances na volta do intervalo. Clayson quase ampliou para o Corinthians, mas o chute foi para fora. Na sequência, Cazares finalizou com perigo, mas Cássio fez a defesa. Depois, aos 28, Fábio Santos cobrou pênalti e recolocou o Galo em vantagem. A partida seguiu movimentada, mas o marcador não foi mais alterado.