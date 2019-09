Atletas do oeste se destacam no Brasileiro de Atletismo Sub-16

Cascavel – Dois atletas do oeste do Paraná se destacaram no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16, realizado no fim de semana, em Fortaleza (CE).

A iguaçuense Beatriz Cristaldo dos Santos, do Instituto Foz-PR, conquistou dois ouros. No sábado (21), ela conquistou o primeiro lugar no salto em distância, com 5,45m, e no domingo (22) igualou seu próprio recorde no salto triplo, com 12,25m. O recorde anterior, de 12,24m, era de abril deste ano, obtido no Rio Grande do Norte. “Estou muito feliz com o recorde e os dois ouros”, comemorou a atleta.

Beatriz disse que a prova do salto em distância foi muito emocionante e que estava nervosa, no início, pela presença de várias atletas bem colocadas no ranking competindo juntas. “Depois fui ficando tranquila”, confirmou Beatriz, que treina com o tio Sergio Munhoz, o Quick. “Espelho-me nele”, afirmou.

Com apenas 15 anos, Beatriz leva o nome de Foz do Iguaçu para campeonatos em todo o Brasil. Em 2017, com apenas 13 anos, a atleta foi campeã no salto em distância nos Jogos Escolares da Juventude, em Curitiba.

Já o cascavelense Luiz Felipe Abílio Barbosa sagrou-se campeão brasileiro sub-16 no lançamento de martelo, atingindo a marca de 46,17m na capital cearense.

Atleta do professor Wanderley Wyzykovski, Luiz Felipe, da AABB Atletismo-Cascavel, travou um duelo com pernambucano Gustavo Rodrigues Francisco, que ficou com a medalha de prata ao lançar 45,21m. Já o paulista Leonardo Yan Lucas ficou com o bronze (43,73m). Para o cascavelense, a conquista foi uma “façanha”, pois as disputas foram com atletas de uma categoria superior à sua, que é a sub-14.