Atividades recreativas e exposição de carros antigos integram a programação do 6º Festival de Ecoturismo

Não é só para os adultos que gostam de aventura, motores e adrenalina que a programação do 6º Festival de Ecoturismo foi pensada. Atividades especiais também foram programadas para as crianças e jovens.

O 6º Festival de Ecoturismo, que será realizado em Porto Mendes, na sexta, sábado e domingo, é promovido pela prefeitura rondonense, através do apoio de grande parte das secretarias, e pela Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon).

A Secretaria de Esporte e Lazer está empenhada na organização e promoção de atividades recreativas, como beach tênis, vôlei de praia, futebol de areia, cama elástica, minijogos, entre outros. Haverá monitores e profissionais da secretaria organizando os jogos, que serão abertos para todos os visitantes do parque.

Empresa também foi contratada e irá instalar brinquedos que irão divertir a criançada, como o brinquedo chamado gira-gira, futebol de sabão e canhão de espuma. Todas as atividades são gratuitas.

O secretário de Esporte e Lazer, Cristiano Metzner, o Suko, faz um convite para que os rondonenses e visitantes participem. “Deixamos o convite para que os pais levem seus filhos para Porto Mendes e prestigiem estas atrações. A programação do Ecoturismo é para toda a família. Aproveitem para curtir estas atividades, que são realizadas gratuitamente”, destacou.

Paralelo a todas as atividades, no domingo, dia 17, também haverá a exposição de carros antigos. Conforme o presidente do Clube do Opaleiros de Marechal Cândido Rondon, Patrike Rutke, o diferencial deste ano é que não haverá somente Opalas e Caravans. Segundo ele, também foram convidados proprietários de Fuscas, Kombis, Chevettes, entre outros. “Haverá veículos de vários anos, sendo verdadeiras relíquias. Os proprietários dos carros não são somente de Marechal Rondon, mas também de Santa Helena, Quatro Pontes, Novo Sarandi, Toledo, entre outros. Convidamos a todos para prestigiarem a exposição. Todos serão bem-vindos”, enfatizou.

Mais informações sobre o 6º Festival de Ecoturismo estão disponíveis no Facebook, na página Ecoturismo, ou no site www.festivalecoturismo.com.br.