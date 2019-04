Atividades no Domingão do Calçadão abrem as comemorações do Dia do Exército

O “Domingão no Calçadão“ é realizado todos os domingos no Centro de Cascavel e conta com brinquedos infláveis, mini xadrez, mini vôlei, pintura de face e tela e diversas outras atividades de lazer, esporte e cultura.

No próximo domingo (14), contará com a participação dos militares do Exército Brasileiro, que levarão para o calçadão veículos blindados, apresentação de banda de música, exposição de materiais e cozinha de campanha, onde serão preparadas e servidas para degustação, as “rações operacionais” que os militares consomem quando estão em treinamento e instrução. Haverá também mini pista de cordas, passeio a cavalo guiado por policiais militares e distribuição de material de divulgação institucional.

Os Clubes de Carros Antigos e de Motociclistas de Cascavel farão exposição de seus veículos.

Quem for ao evento poderá ter acesso a alguns serviços de saúde, tais como, orientação de profilaxia bucal, aferição da pressão arterial e medição de taxa de glicose. Os jovens poderão obter informações sobre carreira militar e o Serviço Militar Inicial, obrigatório para os rapazes que completam 18 anos em 2019. O bonecão “Recrutinha Guarani” estará presente durante toda a tarde, interagindo com os visitantes e distribuindo revistas em quadrinho para as crianças.

Para que tudo fique pronto a tempo, o Exército mobilizará aproximadamente 100 militares e contará com o apoio de funcionários da prefeitura, Polícia Militar, Guarda Municipal e Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito). O transporte dos veículos blindados e de todo equipamento militar para o calçadão começará nas primeiras horas do domingo e a partir das 9h começa a montagem das estruturas. Às 14h as atividades estarão liberadas para crianças e adultos.

Como tradicionalmente acontece, as pistas da Avenida Brasil entre as ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes, estarão fechadas ao tráfego de veículos a partir das 13h30, sendo reabertas após as 18h30.

Na edição de 2018, em comemoração ao Dia do Soldado, mais de 6 mil pessoas passaram pelo calçadão e para este ano a expectativa é ainda maior.

Dia do Exército

A partir do dia 14 de abril, durante toda a semana, os militares estarão desenvolvendo uma série de atividades nas escolas e também recebendo estudantes em seus quartéis. A data de 19 de abril foi instituída como “Dia do Exército” porque em 1648 brancos, negros, índios e mestiços se uniram para expulsar os invasores holandeses do Brasil. “Foi a primeira vez que as diferenças entre eles foram colocadas de lado por um objetivo maior. Desta união de forças dos brasileiros de todas as raças nasceu o nosso exército”, explicou o capitão Antônio Carlos, assessor de Comunicação Social da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.