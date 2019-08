Atentado contra reservatório deixa bairros sem água em Cascavel

A Sanepar denuncia que, durante a madrugada dessa segunda-feira (5), houve um atentado a tiros no reservatório elevado situado na Rua Pedro Ivo, no Jardim Canadá, em Cascavel. Foram disparados 6 tiros contra a estrutura, que é de aço vitrificado. Um dos tiros atingiu o sistema de nível, danificando o equipamento.

Para fazer a recuperação do sistema, a Sanepar precisou esvaziar o reservatório e parar a distribuição de água. Com isso, fica afetado o abastecimento nos seguintes bairros: Canadá, Novo Milênio e Continental Parque.

A previsão é que o retorno do abastecimento ocorra por volta das 19h.

A Sanepar registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para que sejam apuradas as responsabilidades. O fato foi verificado por volta das 10h30, quando operadores do sistema perceberam que o nível de reservação estava abaixo do normal.

“É inadmissível este tipo de atitude contra o patrimônio público. Além dos prejuízos materiais, este atentado deixou cerca de 10 mil pessoas sem água. Confiamos que a Polícia identifique quem causou este dano para que os responsáveis sejam punidos”, disse a gerente regional de Cascavel, Rita Camana.