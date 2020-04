Atendimento nas unidades de saúde referenciadas somente com agendamento por telefone

O gerente do Departamento de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Cascavel, Ali Hassan Haidar, reforçou à população a necessidade de realizar o agendamento telefônico, antes de buscar o atendimento nas unidades de saúde referenciadas, durante a pandemia provocada pelo novo coronavírius. Para isso, os pacientes devem entrar em contato com o Call Center.

Para as queixas agudas, as pessoas devem agendar consulta pelo telefone 3096-9191, de segunda à segunda, das 7h às 19 horas.

Para as síndromes gripais, as pessoas devem agendar consulta pelo telefone 3096-9090, de segunda à segunda das 7h às 22 horas.

Oito unidades de saúde foram referenciadas para o atendimento, depois de agendado, para atendimento relacionado às queixas agudas: Unidades do Santo Onofre, Parque São Paulo, Cascavel Velho, Cancelli, Los Angeles, Morumbi, Brasmadeira e Riviera.

Outras nove unidades foram referenciadas para o atendimento, depois de agendado, para atendimento às síndromes gripais: Unidades do Nova Cidade, Vila Tolentino, Aclimação, São Cristóvão, Canadá; além dos Distritos de São João, Juvinópolis e Sede Alvorada.

De acordo com o gerente do Departamento de Atenção Primária, Ali Haidar, as UBS’s e USF’s estão fechadas em razão da dificuldade que o município tem para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Essa ausência de EPI’s não é uma particularidade de Cascavel, mas sim do Brasil e do Mundo.

O município conta com 43 unidades de saúde; 26 dessas estão fechadas. Desde o início da pandemia provocada pelo COVID-19, o Departamento de Atenção Primária realizou intervenções nas rotinas das unidades e reorganização nos serviços oferecidos.