ATENÇÃO: Prefeito de Marechal alerta para golpe oferecendo cestas básicas

O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber fez um alerta no início da tarde desta quinta-feira (14), sobre uma mensagem FALSA que está sendo repassada na cidade fazendo doações de cestas básicas em nome do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da cidade.

Na mensagem, os golpistas informam sobre a arrecadação de dinheiro para a compra de cestas básicas que serão distribuídas para as famílias que mais necessitam durante a pandemia e pedem para quem estiver precisando faça o cadastro no link com os dados pessoais.

A mensagem falsa foi enviada e recompartilhada por pessoas da cidade. Rauber informou que as autoridades policiais já foram comunicadas, confira o vídeo: