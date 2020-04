ATENÇÃO: Cascavel confirma dois casos de morcegos com raiva

A Secretaria de Saúde informa a ocorrência de dois casos positivos de raiva em morcegos.

Os animais foram encontrados em um imóvel no bairro Caravelli, área militar da cidade, no dia 2 de abril. Após coleta, os animas foram enviados ao Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), em Curitiba, que confirmou por exame a raiva nos animais nessa quarta-feira(15).

A Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, especificamente o Setor de Controle de Zoonoses, realizará na tarde desta quinta-feira (16), ação de orientação no raio de abrangência da residência.

Orientação

A Secretaria de Saúde orienta à população a nunca tocar num morcego. Caso seja necessário, proteja as mãos com luvas ou saco plástico, cubra o morcego com um balde ou objeto que evite a fuga do animal, se possível, sem machucá-lo.

Outra recomendação é que se você possui animais domésticos é importante mantê-los com as vacinas em dia.

Caso você encontre um morcego caído no chão, voando baixo ou que adentrem as residências, ligue imediatamente para a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental – Setor de Zoonoses, pelos telefones (45) 3902-1769 ou no plantão 9 8804-7211 nos sábados, domingos e feriados.

Diretora de vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, sobre os casos dos morcegos com raiva encontrados em Cascavel: