Associações do Oeste e Sudoeste se unem pela reabertura da Estrada do Colono

Uma assembleia marcada para a próxima semana, durante o Show Rural em Cascavel, deverá aprovar uma nota pública conjunta entre as associações de municípios que representam o Oeste e Sudoeste Paranaense – Amop e Amsop. O documento pedirá a reabertura da Estrada do Colono, criando o chamado caminho ecológico, e será enviado a autoridades estaduais e federais.

A Amsop indicou cinco prefeitos do Sudoeste para integrar uma comissão junto a outras lideranças das duas regiões. “A reabertura da estrada é ema demanda importante da nossa entidade e questão prioritária da Amsop”, resumiu o prefeito de Salto do Lontra e presidente da associação, Mauricio Baú. A estrada ligaria os municípios de Capanema e Serranópolis do Iguaçu através do Parque Nacional do Iguaçu e a proposta defendida pela Amsop é de que seja reaberta em um conceito ecológico, com controle de acesso e horários e com baixo impacto ambiental.

Dois projetos de lei – um do ex deputado federal Assis do Couto e outro do senador Alvaro Dias – que buscavam revogar a abertura da estrada foram arquivados nos últimos anos. Desde fevereiro um novo projeto, este do deputado federal Nelsi Vermelho, que cria a unidade de conservação estrada-parque, tramita na Câmara Federal. O PL 984/2019 já recebeu aprovação da Comissão de Viação e Transportes e agora aguarda parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.