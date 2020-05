Artistas de Cascavel podem se inscrever até o dia 23 para apresentações remuneradas

De acordo com o diretor da Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel, Alexandre Guerino, o edital irá remumerar apenas artistas de Cascavel por seus trabalhos realizados em eventos e atividades no âmbito do Governo municipal.

Ainda, segundo Alexandre, a prorrogação do prazo do credenciamento vem em boa hora, pois, em virtude do cancelamento de eventos e falta de oportunidades devido às restrições em combate ao coronavírus, esta é uma das oportunidades que o município de Cascavel oferece aos nossos artistas para que possam ser remunerados para fazer o que eles mais amam nesta vida, ARTE!

O credenciamento é gratuito, bastando apenas aos artistas enviar as informações e documentos que são exigidos no edital que você pode baixar neste link: https://secureservercdn.net/45.40.145.151/umx.bdb.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/03/EDITAL-CREDENCIAMENTO-ULTIMO.pdf

*Critérios de seleção são previstos no Edital para o credenciamento.