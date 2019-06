Arraiá toma conta do Bairro Santa Cruz

Com o objetivo de unir e alegrar a todos, a Paróquia Santa Cruz realiza de hoje até domingo o Arraiá Santa Cruz. De acordo com o padre Divo do Conto, a festa serve para aproximar a comunidade de Deus: “A religião católica se baseia na escritura, que diz que a festa sadia nos aproxima de Deus e das pessoas”.

São 300 voluntários envolvidos para fazer a festa acontecer e pessoas de todos os cantos de Cascavel são bem-vindas. O dinheiro arrecado no arraiá será destinado para a construção da Paróquia Santa Cruz.

Programação

Hoje a programação começa às 19h30 com missa, logo após haverá a Bênção dos Pães de Santo Antônio e o mastro dos Santos Padroeiros será levantado. A dupla Everton e Alex encerra a noite com um show.

No sábado (8), a partir das 16h, haverá apresentação de dança de quadrilha com as crianças da catequese. Às 19h tem a Missa a São João Batista e bênção dos recém-nascidos. Às 20h haverá a Bênção da Fogueira e dança de quadrilha e, para encerrar, show com a dupla Barreto e Campo Grande.

No domingo (9) a programação começa mais cedo: às 9h tem Missa a São Pedro e Bênção das Chaves e das Lideranças, seguido de mateada e almoço e, para encerrar, show com Bruno Rafael e Maycon, às 15h.

Haverá parquinho para as crianças no local.

Comidas típicas

Quem for prestigiar a festa encontrará várias comidas típicas de festa junina à venda: pipoca, canjica, bolo, cricri, pé de moleque… E também bebidas típicas, como quentão.

Almoço

Será servido no almoço de domingo macarronada com frango, salada e pães. O ingresso para adultos custa R$ 15 e para crianças de até 12 anos custa R$ 10.

Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone da paróquia, (45) 3040-3338.

Reportagem: Milena Lemes