Areac visita estrutura do Centro Universitário

Em busca de evoluir seus cursos, o Centro Universitário de Cascavel – Univel sempre procura trazer novidades da área para integrar alunos e profissionais. Dessa forma, a Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel) veio à instituição conhecer a estrutura e os objetivos do curso de Agronomia. “Convidamos a Associação para conhecer a instituição e o compromisso da Univel com o curso de Agronomia e a comunidade. Muitos ainda não conheciam a nova estrutura, então foi muito importante esse grupo de profissionais, engenheiros agrônomos, verem os laboratórios, as salas de aula e a biblioteca para entenderem o trabalho que estamos fazendo e o compromisso que temos com a agronomia”, explicou a coordenadora do curso de Agronomia, Vanessa Taques Batista Josefi.

A visita pela Univel encantou os convidados, que, além de conhecerem as estruturas, puderam ver o trabalho que a instituição realiza com respeito, qualidade de ensino e inovação tecnológica. “Fomos muito bem recebidos e ficamos impressionados. De fato, é uma instituição muito bonita, bem organizada e com boas estruturas”, comentou o diretor técnico da Areac, o engenheiro agrônomo Airton Cittolin.

O objetivo da visita é desenvolver uma integração entre a Associação e os alunos da Univel. “Reunimos o Conselho de Diretoria para conhecer a Univel. Nós queremos fazer uma integração com esses alunos, possibilitar-lhes cursos, eventos e oportunidades de emprego para participarem mais e nós contribuirmos de alguma forma com a formação deles. Fiquei impressionado com a Univel. Pelo pouco tempo do curso de Agronomia, a instituição já pode contribuir muito com a formação desses alunos”, contou o diretor de Política Profissional da Areac, Daniel Roberto Galafassi.