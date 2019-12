Areac quer trazer 12 mil agrônomos de todo o Brasil ao 32º Show Rural

Cerca de 12 mil engenheiros agrônomos de todo o Brasil são esperados na 32ª edição do Show Rural Coopavel. “O evento se consolida como um grande ponto de encontro, de acesso a conhecimentos e novidades a profissionais que atuam nas mais diversas áreas da cadeia do agronegócio no País”, diz o presidente da Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), Cesar Veronese.

Diretores e presidentes das mais importantes e atuantes entidades da categoria estarão em Cascavel em fevereiro para prestigiar o evento, como Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e Mútua Paraná. Diretores e associados vão despachar durante o Show Rural Coopavel e promover inúmeros eventos, como encontros, palestras e reuniões oficiais das entidades.

Veronese lembra que o apoio da direção do evento, que praticamente dobrou o tamanho da área do estande da Areac, possibilita receber entidades, líderes e abrigar uma programação ampla. “Teremos vários ambientes, como auditório com capacidade para cem pessoas e sala de reuniões para 30 participantes. As quatro entidades (Confea, Crea-PR, Mútua-PR e Areac) terão ambientes individuais para que seus presidentes e principais diretores possam atender e despachar normalmente”, afirma o presidente da associação dos agrônomos.

Mobilização

A participação dos engenheiros cresce a cada ano, mas o evento de 2020 deverá bater recorde de profissionais no parque. Para mobilizar o maior número possível deles, a Areac emprega uma estratégia especial de divulgação e de emissão de convites. São dezenas de milhares de comunicados, impressos e eletrônicos enviados a agrônomos de todo o território nacional. Neles, é dada descrição geral do evento e feito reforço da relevância de tê-los em Cascavel, no período de 3 a 7 de fevereiro.

A diretoria da Areac entende o Show Rural Coopavel como uma oportunidade para uma categoria profissional diretamente ligada às atividades do agronegócio. “Queremos fazer com que venham, integrem-se e percebam a força da classe, que tanto contribui para a evolução de um setor produtivo indispensável para a economia brasileira”, afirma Cesar Veronese.