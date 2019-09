Arcano de setembro é a Estrela

A Estrela, o décimo sétimo arcano maior do Tarot, é a carta regente de setembro de 2019. Ela é frequentemente representada por uma mulher nua, agachada às margens de um rio ou lago, vertendo delicadamente os líquidos das duas ânforas que segura. Atrás dela geralmente é possível ver um ambiente natural, como que não manipulado pelo ser humano, com um pássaro em uma árvore e estrelas no alto do céu.

Esse arcano também é a representação da pureza, no sentido mais claro da palavra — da higiene, da virgindade, da novidade e do que não está maculado. É uma carta que nos inspira a passar a limpo situações, emoções e mesmo atitudes. Para setembro, A Estrela nos orienta a rever convicções e posturas que não estão de acordo com o bem maior, isto é, que não beneficia todos os que estão envolvidos conosco.

No âmbito afetivo, A Estrela é uma carta de ternura, vigor e renovação. É como se passássemos uma borracha em tudo o que anda estremecido ou esmorecendo, dando um frescor às situações e aos sentimentos.

Para quem está em um envolvimento afetivo, o arcano de setembro inspira mudanças positivas e prazerosas na rotina que antes parecia maçante. É como se passasse a haver maior noção de que nenhuma relação, ainda mais afetiva, é gratuita em nossas vidas. O amor, em setembro, deve ser visto como um plano divino que merece reparos e predisposição para ser executado a cada dia, e não como mero passatempo imposto pelo acaso.

A quem não está em um compromisso afetivo, A Estrela aponta para as mais variadas possibilidades, como se fossem várias as estrelas brilhando no céu: pessoas de todos os tipos podem surgir, mas é sempre importante seguir os sinais que tendem a se apresentar. Se a intenção é conhecer alguém aos poucos para algo sério, nada precisa ser forçado. A vida se encarrega de firma a pessoa ou tirá-la do caminho. E se a ideia for justamente conhecer, sem expectativas, a melhor medida a ser tomada é aproveitar o momento de modo leve e sempre responsável.