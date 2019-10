Arbitral confirma mudanças Paranaense de Futebol 2020

Curitiba – Conforme já esperado por conta da diminuição das datas reservadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para os estaduais na próxima temporada, o Campeonato Paranaense de Futebol 2020 teve mudanças confirmas na reunião arbitral realizada ontem (18), em Curitiba.

Em relação às datas, a competição terá início em 18 de janeiro e término em 26 de abril. Pela fórmula de disputa aprovada, na primeira fase os 12 times participantes se enfrentarão em turno único, com os oito melhores avançando às quartas de final e os dois últimos sendo rebaixados.

Na fase de quartas de final, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta pelo cruzamento olímpico: 1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º. Os vencedores avançarão à semifinal em busca de vaga na final – essas duas fases também no sistema ida e volta.

Foi definido também na reunião arbitral que o Campeonato Paranaense de 2020 dará três vagas para a Série D do Brasileiro de 2021. Assim, a Taça FPF, competição sub-23 no segundo semestre, não será realizada. Já a novidade confirmada será o número de substituições. Cada equipe poderá fazer até cinco trocas de jogadores por partida no Estadual.

O Paranaense de Futebol 2020 será disputado por Athletico, Cascavel CR, Cianorte, Coritiba, FC Cascavel, Londrina, Operário, Paraná Clube, PSTC, Rio Branco, Toledo e União. O Athletico é o atual campeão, enquanto União e PSTC são os ascendentes da Segunda Divisão.

Valor dos ingressos

Ficou acordado durante o arbitral que os ingressos do Paranaense de Futebol 2020 terão o valor mínimo de R$ 20 para arquibancada (sendo R$ 10 a meia-entrada) e de R$ 40 reais para cadeiras (sendo R$ 20 reais a meia-entrada).