Aras diz que País precisa combater corrupção e destravar economia

Brasília – No seu quarto dia de visita a senadores, o subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a PGR (Procuradoria-Geral da República), disse nessa quinta-feira (12) que o Ministério Público Federal precisa estar comprometido não só questões de combate à corrupção, mas com a economia do País.

“Tenho apenas conversado com os senadores sobre o nosso pensamento acerca de um Ministério Público moderno, capaz de atender às grandes necessidades de um Brasil novo, que exige não somente combate à corrupção, mas também exige o destravamento da economia”, disse pouco antes de visitar o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

A expectativa é de que no dia 25 de setembro o subprocurador seja sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). No mesmo dia, o nome de Augusto Aras deve ser submetido à aprovação do plenário do Senado. Tanto na CCJ, como no plenário, a votação é secreta.

Na terça-feira (10), Augusto Aras foi convidado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) a participar da reunião de líderes da Casa. Na ocasião, ao sair do encontro, ele não respondeu a perguntas, disse apenas que as conversas com os senadores têm sido “proveitosas”, mas não respondeu a mais nenhuma pergunta.