Apresentações culturais também estão marcando a Expo Toledo 2019 

O parque de exposições da Expo Toledo 2019, abriu na quarta-feira (4), na primeira noite do evento, o Palco do Pavilhão do Agronegócio recebeu entre as atrações, apresentações culturais de música e dança por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Ontem a Expo Toledo retornou com força total, neste ano o pavilhão do agronegócio irá receber atrações culturais durante todos os dias.

Nesta sexta-feira (6) o Grupo de Dança NAD inicia as apresentações às 18h , em seguida o cantor Samuel Eduardo, às 19h o grupo Moz Band que segue até às 20h, a dupla Cida Maria e Zé Francisco cantarão até às 20h50. Antes da próxima dupla da noite, o Coral Sicoob Meridional também fará uma apresentação, encerrando a noite com George Luis e Eduardo.

Para o sábado (7), as atrações preparadas para a noite foram, às 17h30 Grupo de Dança NAD, 18h Orquestra de Viola, banda Trio Tribo da lua às 19h15, Grupo de dança 5° Essência às 20h, a cantora Daiane cantará às 20h30 e às 21h segue o Grupo de Capoeira Arte e Luta, o barracão encerra às 21h15 com o Mágico Ramile.

O último dia de Expo Toledo, domingo (8), o Grupo de Dança do Ventre inicia às 18h, às 18h30 se apresenta o Grupo de Dança NAD, às 19h vem a dupla sertaneja Cleyton e Fernando, 19h30 terá a dupla Michelly e Jocilei, às 20h o Circo da magia vem encantar os visitantes e para fechar com chave de ouro, a dupla Lipe e Selena Cabral encerram as atividades.

O secretário da pasta, Odemilson Santos, convida a comunidade para participar e prestigiar a Expo Toledo 2019, são cinco dias com diversas atrações, pensadas para todos os públicos.