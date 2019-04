Aprenda a usar o olho grego como amuleto

Utilizado em rituais da religião islâmica e em países como a Grécia, o Irã e a Armênia, acredita-se que o olho grego tem o poder de absorver energias negativas. Além disso, ele é usado como proteção contra inveja e olho gordo.

Conhecido também como olho turco ou nazar, ele é considerado ainda o olhar de Deus iluminando e protegendo as pessoas. Constituído de vidro, o olho grego tradicional é da cor azul, já que a crença popular diz que o mau-olhado possui essa cor.

Acredita-se que o olho grego seja uma proteção contra energias negativas de um ambiente ou enviadas por outras pessoas. Conforme a crença popular, os maus sentimentos gerados pelos seres humanos podem sair através dos olhos. Ao usar o olho grego, você evita que essa energia emitida por algumas pessoas chegue a você e afete a sua vida negativamente.

Quando o amuleto aspira muitos fluidos ruins, ele se quebra. Segundo os antigos, isso é sinal de que o mau olhado enviado a você foi barrado e para que a família continue protegida, é necessário trocar o amuleto.

Além de proteger as pessoas contra as energias negativas, inveja e mau olhado, o design do olho grego é muito bonito. Aproveitando de sua estética e funcionalidade, muitas fabricantes têm o utilizado em seus acessórios, como na pulseira olho grego. Outras joias que utilizam o símbolo são os anéis, pingentes e colares.

E essa iniciativa faz todo o sentido. Como amuleto de proteção e sorte, o ideal é que ele fique próximo ao nosso corpo, nos protegendo.

A cor mais comum usada no amuleto é a azul. No entanto, é possível encontrá-lo em outras cores. Cada uma possui um significado próprio.

Olho grego verde: além de representar a esperança, auxilia no desenvolvimento do usuário.

Olho grego amarelo: ajuda na cura de doenças físicas e atrai mais saúde.

Olho grego branco: converte energias negativas em positivas.

Olho grego vermelho: representa a força, a determinação, o desejo e a paixão. Também é utilizado contra o mau-olhado.

Retirado de: osegredo.com.br