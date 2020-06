Aprenda a preparar uma deliciosa tilápia Copacol recheada com espinafre e castanha

INGREDIENTES:

1 kg de Filé de Tilápia Copacol

1 maço de espinafre

200 g de castanha do Pará

30 g de manteiga

3 dentes de alho

200 g de cebola

300 g de polpa de tomate

150 g de creme de leite

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

100 ml de azeite de oliva

MODO DE PREPARO:

Lave e desfolhe o espinafre. Reserve.

Em uma frigideira, coloque 30 ml de azeite e refogue a metade do alho e da cebola picados em cubinhos pequenos.

Acrescente as folhas de espinafre e deixe murchar. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Em uma tábua coloque o filé de tilápia aberto. Polvilhe sal e pimenta dos dois lados. Espalhe o refogado de espinafre na metade do filé e dobre. Formando “sanduíches”;

Disponha em forma untada, cubra com papel alumínio e leve ao forno a 180 °C por 20 minutos.

Pique a castanha do Pará finamente. Aqueça a manteiga em uma frigideira e doure a castanha. Reserve.

Prepare o molho:

Em uma panela coloque 30 ml de azeite e refogue o restante do alho e da cebola. Acrescente a polpa de tomate e deixe ferver por 15 minutos. Se necessário acrescente água.

Acerte o sal e a pimenta, coloque a salsinha e a cebolinha, e por último o creme de leite.

Para montar o prato, disponha os filés assados no prato, cubra com o molho rosé e por último as castanhas douradas. Para decorar utilize um tomate cortado de forma decorativa e fatias finas de pepino e cenoura espetadas em um palito formando um ziguezague.

Espete o palito de legumes no tomate usando folhas de salsa para dar acabamento.