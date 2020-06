Após vereador testar positivo para covid-19, Câmara passa por sanitização

Após a confirmação do vereador Misael Júnior (PSC) de ter contraído covid-19, na última sexta-feira (5), a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cascavel está analisando medidas para evitar a contaminação pelo vírus para outros vereadores e servidores.

Neste domingo (7), o prédio passou por um procedimento de sanitização com quaternário de amônio em todas as áreas de uso comum e superfícies, como plenário, antessala, sala de imprensa, banheiros, corredores, elevador, portas e maçanetas. Durante a semana, uma nova higienização será feita também nos gabinetes dos vereadores. Aprovado pela Anvisa, o composto químico age como uma película que extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros, formando uma camada protetora que mantém o local desinfectado, evitando contaminação por Covid-19.

A sessão desta segunda-feira (8) será realizada, porém com restrição total ao público e com a presença apenas de vereadores, assessores e servidores indispensáveis ao andamento dos trabalhos. Todas as discussões e votações podem ser acompanhadas em tempo real pela população pelo Facebook e Youtube.