Após baixa na Saúde, Paranhos quer auditoria

Apesar de já manter um serviço de verificação dos serviços em andamento nas secretarias, por meio da Secretaria da Casa Civil, Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) espera a contratação de uma empresa para realizar uma auditoria externa.

A licitação será realizada em breve. A intenção é acompanhar o que pode ser feito para garantir maior eficiência da gestão pública. O procedimento é parecido com o feito para a reforma administrativa, quando nem todos os apontamentos sugeridos no laudo técnico foram adotados, mas, mesmo assim, a expectativa é de que os profissionais contratados possam dar um direcionamento ao desempenho da gestão, visto que já é feita contagem regressiva para o atual governo implantar todas as ações e as políticas propostas.

A medida adotada agora incluirá um pente-fino para verificar se o plano de governo está andando de acordo com o estabelecido desde a posse, em janeiro de 2017.

Essa medida era prevista antes mesmo da saída de Rubens Griep da Secretaria de Saúde, que no último fim de semana encaminhou mensagens via Whatsapp a vereadores comunicando que permaneceria no cargo só até o prefeito apresentar um substituto.

Após saber da exoneração por terceiros, ontem Paranhos pediu que houvesse o desligamento de Rubens Giep pelo Recursos Humanos e declarou que nesta semana anunciará o novo secretário.

As apostas são grandes no ex-secretário Reginaldo Andrade – servidor de carreira na Saúde. A exoneração de Griep foi publicada na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial.

Rubens era um dos secretários que se mantinham firme no cargo desde o início do mandato, embora sua saída já tenha sido cogitada outras vezes. “[Rubens] É uma peça importante, desde o início do mandato. Conseguimos avançar em ações e investimentos. Por uma questão pessoal ele pede exoneração e vamos respeitar. Estou analisando um novo secretário, um gestor que possa dar continuidade e implementar o que planejamos”, disse Paranhos.

O prefeito pretende ainda neste ano inaugurar novas unidades básicas de saúde e no ano que vem abrir o Hospital Municipal, por meio de uma PPP (Parceria Público Privada).

Sobre a saída de Rubens, Paranhos afirma que a cobrança é grande ao setor e que por isso ocorrem eventuais desentendimentos: “Há [cobrança] todo dia. Cobro muito pois sou cobrado. Cobro a Secretaria da Saúde com maior peso devido à demanda. Todo dia precisamos melhorar”.

Reportagem: Josimar Bagatoli