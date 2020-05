Após aumento de casos de Covid-19 médicos do HU pedem reforço do isolamento social

Após aumento de confirmações de casos de Covid-19 na região, cinco médicos que coordenam a equipe que atua no atendimento aos pacientes com a doença no HU (Hospital Universitário) de Cascavel assinaram um manifesto que circula nas redes sociais na noite deste domingo (31). No documento os profissionais demonstram preocupação com com rumos da pandemia na região, pois com o aumento dos casos nos últimos dias, eles temem que se chegue a níveis caóticos no sistema de saúde como já ocorre nas grandes cidades brasileiras atingidas pela pandemia.

Diante do cenário, eles alertam para esse risco e pedem para a população e para as instituições que realizem, estimulem e, se necessário, fiscalizem o cumprimento do isolamento social.

Faltam leitos

Na Ala covid-19 no HU são 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 de enfermaria. Há cerca de um mês o Governo do Estado anunciou a ampliação de pelo menos 10 leitos de UTI no local, mas até o momento os respiradores para equipar o local ainda não foram enviados. O Ministério Público acompanha a situação e já ajuizou uma Ação Civil Pública contra o Estado no dia 15 de abril, pedindo a ampliação dos leitos e o repasse de verba para o custeio e contratação de servidores.

Casos confirmados

Na região Oeste o número de casos já passa de 800 e foram confirmados 16 óbitos. Somente em Cascavel já eram 416 infectados até o último sábado (30) e sete óbitos.

Veja o documento na íntegra.

“Manifesto Médico

À população de Cascavel e região Oeste do Paraná

Código de Ética Médica:

“Capítulo I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

I – A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser

humano e da coletividade e será exercida sem discriminação

de nenhuma natureza.

II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser

humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de

zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

…

XIII – O médico comunicará às autoridades competentes

quaisquer formas de deterioração do ecossistema,

prejudiciais à saúde e à vida.

XIV – O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos

serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em

relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação

referente à saúde.”

Nós, médicos que coordenam a equipe que atua no

atendimento aos pacientes com COVID-19 no Hospital Universitário

do Oeste do Paraná, vimos manifestar publicamente, à população de

Cascavel e região, nossa preocupação com os rumos que a epidemia

tem ocorrido nos últimos dias e semanas em nossa região.

Nossa equipe multiprofissional (composta de médicos,

enfermagem, fisioterapeutas e vários outros profissionais de saúde)

e toda a estrutura funcional e administrativa do HUOP tem se

empenhado arduamente na preparação e, finalmente, no

atendimento a esses pacientes. Somos testemunhas do heroico

esforço que nossa equipe tem feito para poder promover uma

assistência de qualidade e com a segurança que a situação exige.

No entanto, nos últimos dias claramente nossa batalha tem

ficado ainda mais difícil, já que o número de casos vem aumentando

de maneira impressionante. Temos um grande temor de chegarmos

a níveis caóticos como os que devastam atualmente o sistema de

saúde das grandes cidades brasileiras atingidas pela pandemia.

Portanto, julgamos e acreditamos ser um imperativo ético,

baseado nos princípios bioéticos da beneficência e da justiça social,

o alerta em forma de manifesto para a população e para as

instituições de realizarem, estimularem e, se necessário, fiscalizarem

o cumprimento do isolamento social.”

Atenciosamente,

Cascavel, 31 de Maio de 2020

Gabriel Afonso Dutra Kreling – CRM-PR 35.314

Thiago Simões Giancursi – CRM-PR 24.683

Péricles Almeida Delfino Duarte – CRM-PR 12.566

Juliana Gerhardt Moroni – CRM-PR 28.533

Carla Sakuma de Oliveira – CRM-PR 14.795