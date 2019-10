Apartamentos têm falhas e Comissão é acionada

Reportagem: Josimar Bagatoli

O entupimento dos canos de esgoto de moradias do Conjunto Gralha Azul, no Bairro Interlagos, zona norte de Cascavel, construídas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, está causando muitos problemas aos moradores.

Cansados de exigirem uma ação da Caixa Econômica Federal e sem respostas da construtora, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Vereadores foi acionada para intervir na situação.

As unidades foram entregues há dois anos e cada uma custou R$ 64 mil a cada beneficiado, que paga entre R$ 80 e R$ 270 por mês. A quitação nesses casos levará dez anos.

A situação constatada pelos membros da Comissão é de precariedade. E em alguns casos de revirar o estômago. É o caso de dejetos humanos que deveriam escoar pelo vaso sanitário, mas voltam pelos ralos do chuveiro e até pelo cano da pia, “alagando” os apartamentos desses detritos.

Conforme os moradores, essa situação vem sendo repassada desde que houve a entrega, em 2017.

Teve morador que cansou de esperar e interditou os canos, instalando nova tubulação provisória. “Constatamos a situação em vários apartamentos dos diferentes blocos. Os moradores estão cansados de pedir providências aos empreiteiros. A responsabilidade pela obra é de cinco anos. Eles deverão resolver esse problema, inclusive a Caixa”, garante o presidente, Celso Dal Molin (PL).

Todos os envolvidos serão convocados para uma reunião na Câmara para que sanar o problema. Os vereadores já estão amparados com documentos e contratos.

Só no Conjunto Gralha Azul são 497 unidades entregues em 2017. Foram gastos R$ 31,8 milhões na obra.