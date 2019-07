Apae libera nesta quarta as primeiras senhas para bazar

Um dos bazares mais esperados da cidade já tem data marcada para ocorrer. O Bazar da Apae, contendo produtos doados pela Receita Federal, será realizado no dia 17 de julho, das 8h às 19h, na Apae de Cascavel.

Nesta quarta-feira (10), a partir das 7h15, serão distribuídas na recepção da Apae as primeiras 250 senhas de acesso para o bazar do dia 17. Munidos de CPF, os interessados deverão apresentar no ato da liberação da senha dois pacotes de bolacha, sendo uma salgada e outra doce.

O Bazar da Apae de Cascavel vai disponibilizar uma série de produtos doados pela Receita Federal, fruto das apreensões feitas na região em operações.

Os interessados poderão encontrar no bazar do dia 17 de julho produtos eletrônicos, artigos para pesca, celulares e acessórios, vestuário (jaquetas para o inverno), controles de videogames, brinquedos e muitos outros itens.

As compras poderão ser feitas em dinheiro ou pelo cartão de débito ou crédito. Os valores dos produtos serão similares aos encontrados no Paraguai.

Os recursos arrecadados com a comercialização dos produtos doados pela Receita Federal serão direcionados para a construção do Centro de Saúde, mais uma etapa do audacioso projeto de revitalização estrutural da Apae de Cascavel.

À VENDA / Cargas de terra em prol da Apae

Cargas de terra em fase de remoção da área do futuro Centro de Saúde estão à venda. Os recursos angariados vão contribuir para a realização das obras. Os interessados podem entrar em contato com Daniel, pelo telefone (45) 98404-2627.