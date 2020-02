Apae de Cascavel empossa nova diretoria

Sebastião Nilso da Silva assumiu ontem (3) o comando da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cascavel, em lugar de Evilásio Schmitz, por um período de três anos.

Entre os planos do novo presidente da Apae estão a conclusão da primeira parte do Centro de Saúde da Apae e a entrega da obra em três anos de mandato. “O Centro de Saúde atenderá todas as áreas de saúde oferecidas pela escola aos alunos e aos pacientes: psicoterapia, psicologia, fonoaudiologia, tratamento das deficiências múltiplas. E ainda temos a clínica de autismo. Essa é mais uma obra importante que funcionará na Famipar [Faculdade Missioneira do Paraná]”, destacou. A instituição fica ao lado da Apae, no Jardim Recanto Tropical.

Segundo Sebastião, hoje a Apae de Cascavel tem mais de 200 profissionais nas áreas de educação, saúde, assistência social e administrativa para atender aos mais de 470 alunos e pacientes. “Nós prestamos uma média de 5 mil atendimentos por mês e mais de 500 famílias recebem a prestação permanente de assistência social”.

O prefeito Leonaldo Paranhos prestigiou a solenidade, na manhã de ontem, e destacou o papel da entidade: “A Apae é uma referência de fraternidade e amor. O trabalho que aqui é realizado é digno de todo nosso respeito e administração”.