O programa de EAD “Aula Paraná” foi implantado nesta segunda-feira (6) para 1 milhão de alunos da Rede Estadual de Ensino do Paraná durante pandemia do Coronavírus. Sobre esse assunto, acompanhe a entrevista com o Secretário de Estado Educação e do Esporte Renato Feder.

