AO VIVO: Paranhos faz pronunciamento sobre fechamento do comércio no fim de semana em Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos fará às 12h desta sexta-feira (19), um pronunciamento pelo facebook e instagram (@Paranhosoficial) para falar sobre o fechamento do comércio em Cascavel.

Em sua página pessoal ele escreveu:

“Olá, amigos. Daqui a pouco, às 12 horas, farei um pronunciamento aqui na minha página do facebook e também no instagram @Paranhosoficial. Quero conversar com vocês sobre o dia de hoje, que antecede um fim de semana com grande parte das atividades comerciais cessadas. Peço, respeitosamente, que companhem com atenção. Até o meio dia!”

