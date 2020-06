AO VIVO: A disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, e a propagação de discursos de ódio

A disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, e a propagação de discursos de ódio, especialmente no meio digital, são fenômenos atuais da realidade brasileira e mundial que têm desafiado as noções tradicionais de liberdade de expressão e democracia. Os limites e as possibilidades da livre manifestação e as maneiras como as democracias podem regular esses fenômenos em defesa da própria liberdade e do estado democrático de direito estarão em pauta em live promovida nesta segunda-feira (22), pelo MPPR (Ministério Público do Paraná).

O convidado para o debate será o procurador do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Binenbojm, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.