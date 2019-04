ANTT conscientiza mais de mil passageiros

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com o Departamento de Educação e Fiscalização de Trânsito da Companhia de Engenharia de Transportes e Trânsito (Cettrans) de Cascavel-PR, realizaram nesta semana a quinta etapa do projeto “Passageiro Consciente Viaja de Cinto!”. A operação conscientizou 1.368 passageiros em 65 ônibus fiscalizados.

O projeto visa conscientizar os passageiros que viajam no transporte rodoviário interestadual e internacional sobre a importância da utilização adequada do cinto de segurança durante toda a viagem. Além disso, motoristas e funcionários das empresas transportadoras também são orientados a exercer o papel de multiplicadores de consciência sobre o uso correto do equipamento.

As equipes da ANTT e da Cettrans também vistoriaram itens de segurança obrigatórios dos ônibus, tais como: saídas de emergência, extintor de incêndio, pneus, faróis, etc, com atenção especial à verificação da jornada de trabalho dos motoristas.

Abaixo segue o resultado final da operação, realizada de 8 a 12 de abril, em Cascavel-PR:

– Ônibus fiscalizados: 65

– Verificações de itens de segurança/obrigatórios: 1.235

– Passageiros conscientizados: 1.368

– Autos de Infração lavrados: 19

– Apenas 40,64% dos passageiros utilizando o cinto de segurança após a apresentação do motorista.

Irregularidades encontradas: pneus em situação irregular, extintores de incêndio com carga vencida, cintos de segurança com defeito, defeitos no sistema de farol/luzes, dentre outras.