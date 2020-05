Antecipação de medidas de isolamento diminuíram o impacto da covid-19 em Cascavel

O Brasil já ultrapassou, nesta quinta-feira (07), mais de 8.500 mortes por covid-19 e 126.89 casos confirmados da doença em todo o território nacional. Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e Nordeste.

Quando os dados são regionalizados, a eficiência de alguns municípios brasileiros é evidenciada pelo planejamento antecipado de ações de enfrentamento à doença. Em Cascavel, as primeiras atividades ocorreram antes mesmo dos primeiros casos confirmados do novo coronavírus.

O Boletim Informativo dessa quarta-feira (06) mostra a retrospectiva do movimento das autoridades de saúde pública municipal, Ministério Público, associações e sociedade civil organizada. Durante o mês de fevereiro, a Prefeitura de Cascavel e a Secretaria de Saúde desenvolveram mecanismo para ativação de um grupo de trabalho específico para covid-19.

No dia 26 de fevereiro, após a confirmação do primeiro caso pelo novo coronavírus em São Paulo, o Município de Cascavel colocou em funcionamento, por meio de decreto, o Centro de Operações de Emergência (COE). A partir daquele momento, inúmeras ações já estavam prontas para execução, caso a doença avançasse pela região.

A Secretaria de Saúde e os departamentos que compõem a pasta (Departamento de Atenção à Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde, divisões, setores e profissionais) promoveram ações conjunta para que a população, usuário do Sistema Único de Saúde, continuasse a receber a atenção necessária para a continuidade de seu tratamento.

No dia 13 de março foi instituído o primeiro decreto sobre medidas de isolamento em Cascavel com o objetivo de desacelerar a propagação do vírus entre as pessoas. O Call Center (3096-9090) é considerado a peça-chave para que a doença seja monitorada constantemente, através do atendimento pelos servidores aos pacientes sintomáticos e as orientações repassadas a equipe de médicos para o monitoramento durante o isolamento domiciliar recomendado.

Hoje, Cascavel registra quatro óbitos por covid-19, em um período de quase dois meses, projeção confirmada pela Secretaria de Saúde, diante da adesão dos cascavelenses ao isolamento social. As medidas de distanciamento e isolamento precisam continuar na passagem do outono e do inverno.

A Secretaria de Saúde externa os agradecimentos à população por se manterem firmes na proteção contra o coronavírus e as empresas, que de forma espontânea vem contribuindo para que os servidores da saúde estejam protegidos na linha de frente no atendimento aos pacientes.