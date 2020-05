Em segundo recorde seguido, Brasil registra 615 mortes por coronavírus

Brasília – O Brasil registrou 615 mortes decorrentes do novo coronavírus em um dia, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (6). Com isso, o total oficial de vítimas do novo coronavírus no Brasil subiu de 7.921 para 8.536.

Com 10.503 novos casos, o número oficial de pessoas com covid-19 no País subiu para 125.218.

Conforme ressalta o governo, o número de mortes registradas por covid-19 nas últimas 24 horas não se refere efetivamente a quantas pessoas faleceram de um dia para o outro, mas ao número de mortes que tiveram o motivo de coronavírus confirmado nesse intervalo. Mesmo assim, os números oficiais vêm numa crescente. Na terça, foram 600 novas mortes registradas pela doença no País.

Com um discurso bem mais cauteloso sobre o cenário de contaminação e mortes por covid-19 no País, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu, pela primeira vez, que a adoção de medidas de fechamento total (lockdown) de cidades, com manutenção apenas de serviços essenciais, deve ser adotada no País em determinados casos.