Ano letivo começa com muitas ações de integração

Todo carnaval tem seu fim, e na próxima segunda-feira (9) começam as aulas na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Para recepcionar os veteranos e os novos alunos, a instituição preparou atividades dedicadas à comunidade acadêmica.

A Unioeste tem buscado diversificar estratégias de recepção e fundir o lazer à seriedade exigida em uma universidade. Dessa forma, o objetivo das ações é informar e conscientizar os estudantes, além de uni-los. A integração entre a comunidade acadêmica é fundamental para um bom funcionamento institucional, de forma que tenha grande impacto na qualidade de vida e na saúde mental dos alunos.

Confira a seguir o que cada câmpus preparou para recepcionar seus alunos.

Câmpus de Cascavel

No Câmpus de Cascavel, diversas atividades de recepção vêm sendo organizadas pelo DCE (Diretório Central de Estudantes), além de atividades específicas preparadas por alguns colegiados. Com início no dia 1º de fevereiro, o Trote Solidário segue até o dia 13 deste mês. A campanha é de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos para a cozinha do Hospital Universitário, ao Provopar e ao Centro Pop.

De 10 a 13 de março será entregue o Manual dos Calouros, que explica o funcionamento da universidade, para que o aluno entenda melhor seu papel dentro da instituição.

Na sexta-feira (13), será realizado o 4º Unistock, festival de bandas e artes que tem início às 14h e segue até as 22h, no estacionamento ao lado da Reitoria.

No dia 19 será realizado o Aulão dos Calouros com as equipes das pró-reitorias de Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, do NIT (Núcleo de Inovações Tecnológicas), da Direção Geral e do DCE.

O Campeonato Intercursos de Bets e Queimada será realizado no domingo (29). Está sendo organizado em parceria com as Atléticas e vem de forma a arrematar a inclusão dos novos alunos na universidade. O intuito é aproximar os veteranos e calouros, além da presença de docentes e servidores da instituição. As atividades começam às 9h e se encerram às 17h. Para os campeões haverá premiação.

A turma de Medicina está arrecadando materiais escolares e brinquedos para comporem a Ala Pediátrica do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Esse trote solidário busca contribuir para que as crianças tenham um bom desenvolvimento cognitivo, intelectual e social. Informações e formas de doações estão disponíveis na página do Instagram: @trotemedunioeste.

No curso de Medicina, as atividades seguem por toda a semana, com apresentação da atlética, bateria e dinâmicas de interação; tour pelo câmpus com gincanas e café da manhã; apresentação dos professores, palestras, funcionamento da instituição e apresentação dos veteranos. Dia 16 os calouros terão uma apresentação sobre o Projeto Terapia do Sorriso e uma aula sobre saúde sexual. Por fim, no dia 21, realizarão doação de sangue coletiva, no Hemocentro, ao lado do HUOP.

O colegiado de Pedagogia também preparou atividades. Os três primeiros dias (9, 10 e 11) serão dedicados à apresentação do curso e da universidade, com trotes, tour pelo câmpus e palestras sobre educação superior. Já no dia 12 as atividades serão de iniciação de estágio, atividades lúdicas e café coletivo com veteranos e professores.

Na segunda-feira (9), a Bateria Venenosa, dos cursos de Engenharia Agrícola e Civil, irá, às 12h, realizar uma apresentação na Cantina/RU para todos os calouros. A intenção é apresentar a bateria e convidar os calouros para fazer parte.

O curso de Fisioterapia promove trote solidário, que é a doação de brinquedos infantis e ração para cachorros que vivem pelo câmpus. A primeira semana conta com uma programação de integração entre calouros e veteranos, com muita tinta, brincadeiras e dinâmicas. Atividades como essas também serão realizadas na primeira semana do curso de Ciência da Computação.

O curso de Farmácia traz atividades de integração entre calouros e veteranos, apresentação das instalações do câmpus e da farmácia escola e funcionamento do curso. Essa programação segue de segunda até a quarta.

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis seguirão a programação do DCE, além de ministrarem palestras e aulas magnas aos calouros nos dias 11 e 12. No curso de Ciências Biológicas, a programação será semelhante, com início na segunda-feira.

Câmpus de Toledo

No câmpus de Toledo, a Praça das Bandeiras será o palco da recepção de volta às aulas. O diretor do câmpus, Remi Schorn, e diretores de Centro e Curso vão receber os alunos. Pela manhã e à noite haverá apresentações culturais, apresentação das atividades realizadas no câmpus, dos docentes e cursos.

Câmpus de Marechal Cândido Rondon

Em Marechal, a recepção fica por conta da atlética Bodão, do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras. A programação conta com brincadeiras, uma mascote, halloween fora de época, camisetas cor de rosa e muito mais.

Câmpus de Foz do Iguaçu

Estão previstas atividades de recepção dos acadêmicos em dois períodos: a partir das 8h30, no Auditório César Lattes, no PTI (Parque Tecnológico de Itaipu), para os estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras, Matemática e Hotelaria, e, às 19, para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia e Turismo, no Auditório Alcibíades Luiz Orlando, no câmpus.

O objetivo da atividade é promover a integração entre os novos alunos e os veteranos e passar orientações aos calouros. Além dos estudantes, mães, pais e demais familiares estão convidados a participar do encontro.

Os novos acadêmicos terão ainda a oportunidade de conhecer os diretores de centro e coordenadores de cursos. Estão previstas campanhas educativas e ações sociais promovidas pelos cursos da Unioeste Foz do Iguaçu.

Na quarta-feira (11) será realizada aula magna, com a palestra “Mulheres na universidade: uma verdade inconveniente”, ministrada pela professora doutora Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O evento começa às 19h, no Auditório Alcibíades Luiz Orlando.

Câmpus de Francisco Beltrão

Na segunda-feira (9), a recepção será por direção, assessorias, diretores de centros, coordenadores de cursos, professores, funcionários e veteranos. Este ano o tema central será Universidade, Espaço de Conhecimento e Humanização. A ideia é mostrar que no ensino superior eles encontrarão o rigor das áreas do conhecimento, mas acompanhada da empatia necessária nesses tempos de individualidade. As atividades de apresentação da estrutura do câmpus e dos cursos serão intercaladas com percussão das baterias das Atléticas dos cursos, poesias recitadas por acadêmicos, apresentação musical e sorteio de brindes. Para finalizar, os Centros Acadêmicos, o Diretório Central dos Estudantes e as Atléticas apresentarão um sarau com a participação de professores e veteranos, sorteio de brindes e lanches.

Já no dia 17 haverá atividades formativas com os discentes de todos os primeiros anos. Na oportunidade, os Grupos Núcleo Maria da Penha e Grupo de Pesquisa Corpo, Gênero e Diversidade falarão das temáticas Sororidade e Preconceito, respectivamente. Em relação aos docentes, será realizado um debate com a participação das professoras Viviane Bagio e Wanda Pacheco – UEPG, sobre os Desafios da Docência no Ensino Superior.