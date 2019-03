Ano astrológico é regido por Marte

Diferente do calendário gregoriano que celebra a entrada do ano no dia 1º de janeiro, o calendário dos astros se orienta pelos movimentos do Sol e um novo ciclo começa quando ele passa a brilhar em Áries, o primeiro signo do Zodíaco.

Em 2019, o ano astrológico começou ontem (20), às 19h. Ao atingir o zero grau de Áries, o Sol marca o início da primavera do Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul, inaugurando oficialmente o Ano de Marte, que vai vigorar até o dia 19 de março de 2020.

Ele simboliza vitalidade, liderança, dinamismo, ação, força e disposição. Marte revela o lado lutador, dinâmico e independente, dá coragem e impulso para enfrentar as batalhas da vida, eliminar obstáculos e converter desafios em conquistas.

O planeta vermelho representa o poder do desejo e convida a transformar ideais em realidade explorando a ambição, garra, determinação e ousadia. Marte faz a gente acelerar o passo, seu lema é “eu quero”, seu tempo é agora e seu conselho é claro: não deixe nada para amanhã.

Mas, apesar de trazer uma energia tão vigorosa e estimulante, ele também provoca o lado agressivo, precipitado, imprudente, esquentado e impaciente. É preciso ficar de antena ligada com atitudes rancorosas, explosivas, competitivas e impensadas.

Aproveitar as qualidades de Marte e não deixar que as energias tensas do astro afetem a felicidade e realização pessoal é a missão de cada um neste novo ciclo.